Chi è la Volpe de Il Cantante Mascherato: i primi indizi (Di sabato 12 febbraio 2022) Chi è la Volpe de Il Cantante Mascherato: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Dalla prima puntata ecco i primi indizi. Chi è la Volpe de Il Cantante Mascherato 2022 Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il Cantante Mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Il Cantante Mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Chi è lade Il: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Dalla prima puntata ecco i. Chi è lade Il2022 Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Ilsaranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del ...

Advertising

Silvia_Mio86 : Recuperando #IlCantanteMascherato e qui mi chiedo chi sia la volpe, poi il messaggio da Santa Severa e quella bandi… - Loretta76800716 : @SHAED75649071 Fuori!!!!!!!!!!!!!!! Il problema è che se non la nominano rischia di rimanere fino alla fine. Chi po… - cavMascherato : @Paolo162500352 @SigfridoRanucci @PieroSansonetti @aldotorchiaro @ilgiornale @libero Magari fossi amico si… - Canio44536762 : RT @ErmannoKilgore: #12febbraio Ma chi mai lo voterebbe? La volpe e l’uva come per il Quirinale. - giap87625642 : RT @ErmannoKilgore: #12febbraio Ma chi mai lo voterebbe? La volpe e l’uva come per il Quirinale. -