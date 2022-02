Calcio: Serie A. Dzeko risponde a Insigne, Napoli - Inter 1 - 1 (Di sabato 12 febbraio 2022) Un gol per tempo e il big match del 25° turno finisce in parità Napoli - Napoli e Inter si accontentano di un punto a testa. Finisce 1 - 1 il match del Diego Armando Maradona: le due squadre restano a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Un gol per tempo e il big match del 25° turno finisce in paritàsi accontentano di un punto a testa. Finisce 1 - 1 il match del Diego Armando Maradona: le due squadre restano a ...

Advertising

Gazzetta_it : Sinistro letale, struttura di acciaio: Vlahovic pezzo per pezzo, anatomia di un cyborg #Sportweek - Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - repubblica : Monza, Berlusconi torna allo stadio: 'Sono il presidente più vincente della storia' - doctorhoover : RT @Corriere: Napoli-Inter 1-1, Dzeko replica a Insigne: i nerazzurri rimangono in testa alla classifica - Corriere : Napoli-Inter 1-1, Dzeko replica a Insigne: i nerazzurri rimangono in testa alla classifica -