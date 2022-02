Avellino-Monterosi Tuscia | le probabili formazioni

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ caccia al riscatto per l’di Piero Braglia. Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, i lupi ospitano tra le mura amiche il. Unica formazione che nel girone d’andata è stata capace di battere l’. Un duplice motivo – dunque – per riscattarsi nel match di oggi pomeriggio. L’è attesa da un vero tour de force nel mese di febbraio. All’appuntamento interno, Braglia ci arriva con gli uomini contati tra infortuni e squalifiche. Respinto il ricorso presentato per le due giornate di squalifica inflitta a Dossena e il vice De Simone. Non ci sarà nemmeno Mastalli che nella giornata di lunedì si sottoporrà ad intervento chirurgico, dopo la frattura allo scafoide riportata nei giorni scorsi. Restano da monitorare le ...

A distanza di tempo l'torna a diramare l'elenco dei convocati prima di una partita e il cambio di routine non è foriero di buone notizie: Riccardo Maniero salterà la sfida con il.... È la vigilia del match traTuscia . Il match, valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C , andrà in scena al 'Partenio - Lombardi' , con fischio d'inizio alle 17,30. Il tecnico dei laziali,...E magari sarà il caso di tifare per l'Avellino che invece affronterà il Monterosi, avversaria della Paganese sabato prossimo e a parità di punti in classifica (27) con il Campobasso. Tra l'altro, dopo ...Avellino in cerca di riscatto dopo la sconfitta del turno precedente contro il Catanzaro. La compagine irpina affronta il Monterosi Tuscia domani, sabato 12 febbraio, nel match valido per la ...