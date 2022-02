Andrea Bocelli, Lang Lang e Lei Jia: una canzone per i Giochi Olimpici di Pechino (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone “Forever You and Me”, un regalo musicale per i Giochi Olimpici e ParaOlimpici invernali di Pechino. Il brano è stato pubblicato oggi in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e la Federazione dei Circoli Letterari e Artistici di Pechino ed è distribuito in tutto il mondo da Universal Music Group. Un regalo culturale presentato da illustri musicisti provenienti da Cina e Italia ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Il tenore italiano di fama mondiale, il pianista cinese di fama internazionalee il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova“Forever You and Me”, un regalo musicale per ie Parainvernali di. Il brano è stato pubblicato oggi in collaborazione con il Comitato Organizzatore deie Paralimpici Invernali di2022 e la Federazione dei Circoli Letterari e Artistici died è distribuito in tutto il mondo da Universal Music Group. Un regalo culturale presentato da illustri musicisti provenienti da Cina e Italia ...

