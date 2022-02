A Trieste la mostra sensoriale dedicata a Frida Khalo

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dal 12 marzo al 23 luglio 2022– Il Caos Dentro Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, che mi rasserena soltanto il sapere che sono stata autentica, che sono riuscita a essere quanto di più somigliante a me stessa mi è stato concesso di essere. In queste parole disi racchiude l’arte di vivere dell’artista messicana icona del Novecento, rappresentata nella– Il Caos Dentro, allestita al Salone degli Incanti di, dal 12 marzo al 23 luglio 2022.Promossa dal Comune di– Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, con il supporto di DiscoverConvention and Visitors Bureau e di ...

. "Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, che mi rasserena soltanto il ... rappresentata nella mostra sensoriale "Frida Khalo" – Il Caos Dentro", allestita al Salone degli ...Promossa dal Comune di Trieste – Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, con il supporto di Discover Trieste Convention and Visitors Bureau e di PromoTurismoFvg, la mostra è prodotta ...