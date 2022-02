VillaBanks con Guè Pequeno e Tony Effe nel singolo Il Doc 2 (Di venerdì 11 febbraio 2022) VillaBanks con Guè Pequeno e Tony Effe nel nuovo singolo Il Doc 2, fuori da oggi in tutte le piattaforme digitali Immagini crude e testi espliciti sono gli ingredienti perfetti per un brano di VillaBanks. Se poi ci metti anche che arriva San Valentino e va celebrato l’amore in tutte le sue forme, l’artista non può che rispettare le tradizioni e lanciare Il Doc 2 (Virgin Records/Universal Music Italia)! Il nuovo singolo è fuori ora in streaming e digitale al link vir.lnk.to/ildoc2. In occasione della festa degli innamorati, ancora una volta, VillaBanks decide di fare una delle cose che meglio lo rappresentano: mettere in barre il sesso come lo immagina, buttare fuori rime senza filtri, con liriche talmente didascaliche da far immergere l’ascoltatore in ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022)con Guènel nuovoIl Doc 2, fuori da oggi in tutte le piattaforme digitali Immagini crude e testi espliciti sono gli ingredienti perfetti per un brano di. Se poi ci metti anche che arriva San Valentino e va celebrato l’amore in tutte le sue forme, l’artista non può che rispettare le tradizioni e lanciare Il Doc 2 (Virgin Records/Universal Music Italia)! Il nuovoè fuori ora in streaming e digitale al link vir.lnk.to/ildoc2. In occasione della festa degli innamorati, ancora una volta,decide di fare una delle cose che meglio lo rappresentano: mettere in barre il sesso come lo immagina, buttare fuori rime senza filtri, con liriche talmente didascaliche da far immergere l’ascoltatore in ...

6locc6a6ymichh : ma chi glielo dice a villabanks che la musica si struttura come primo step nel formare un testo con parole sensate,… - loscheIetro : @_brigno @THEREALGUE È uscito stanotte con villabanks (????) e Tony effe - Greeell03 : RT @lasciaticadere: non sono omofoba se ascolto canzoni con la f-word, non sono razzista se ascolto canzoni con la n-word, non sono sessist… - pussydumaroc : Baby villabanks vero uomo che alla domanda tette o culo risponde con occhi - AllMusicItalia : VillaBanks torna in tempo per San Valentino con Gué e Tony Effe. Nel testo del nuovo singolo, IL DOC 2, barre a luc… -