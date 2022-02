Turismo: decine di assunzioni con Icon Collection, al via i Recruiting Days (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Labitalia) - La nuova stagione è alle porte e chi è in cerca di occupazione nel settore alberghiero ha una grande opportunità di lavorare in un contesto accogliente e dinamico dell'ospitalità di lusso. Icon Collection, azienda giovane e dinamica del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, offre per la nuova stagione decine di opportunità per le due strutture alberghiere: The Sense Experience Resort e Park Hotel Marinetta. L'azienda punta ad assumere 80 figure altamente qualificate che possano essere protagoniste dell'accoglienza nelle strutture del gruppo e garantisce loro una serie di interessanti benefits. La selezione del personale avverrà tramite i Recruiting Days in programma al Park Hotel Marinetta il 21 e 22 febbraio e al The Sense Experience Resort il 23 e 24 febbraio. Sono diverse ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Labitalia) - La nuova stagione è alle porte e chi è in cerca di occupazione nel settore alberghiero ha una grande opportunità di lavorare in un contesto accogliente e dinamico dell'ospitalità di lusso., azienda giovane e dinamica del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, offre per la nuova stagionedi opportunità per le due strutture alberghiere: The Sense Experience Resort e Park Hotel Marinetta. L'azienda punta ad assumere 80 figure altamente qualificate che possano essere protagoniste dell'accoglienza nelle strutture del gruppo e garantisce loro una serie di interessanti benefits. La selezione del personale avverrà tramite iin programma al Park Hotel Marinetta il 21 e 22 febbraio e al The Sense Experience Resort il 23 e 24 febbraio. Sono diverse ...

