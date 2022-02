“Sono solo falsità”. Biagio D’Anelli è una furia in diretta dopo quello che ha saputo su Miriana (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ‘GF Vip’ sta procedendo a passi spediti e tra circa un mese decreterà il suo vincitore. C’è una storia che sta attirando moltissime attenzioni ed è quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Come sapete, lui non è più un concorrente del reality show ma non smette mai di pensare all’ex ‘Non è la Rai’. Nelle ultime ore si è verificato un episodio spiacevole e allora l’uomo ha deciso di intervenire a ‘Pomeriggio Cinque’ da Barbara D’Urso per chiarire definitivamente il suo rapporto con lei. E di Biagio D’Anelli Miriana Trevisan ne aveva parlato anche qualche giorno fa, scoppiando in lacrime: “l fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ‘GF Vip’ sta procedendo a passi spediti e tra circa un mese decreterà il suo vincitore. C’è una storia che sta attirando moltissime attenzioni ed è quella traTrevisan e. Come sapete, lui non è più un concorrente del reality show ma non smette mai di pensare all’ex ‘Non è la Rai’. Nelle ultime ore si è verificato un episodio spiacevole e allora l’uomo ha deciso di intervenire a ‘Pomeriggio Cinque’ da Barbara D’Urso per chiarire definitivamente il suo rapporto con lei. E diTrevisan ne aveva parlato anche qualche giorno fa, scoppiando in lacrime: “l fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età ...

Advertising

FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - AAtheMerciless : Continuerò a indossare l'FFP2 al chiuso e all' aperto in luoghi in cui sono presenti assembramenti perché, per me,… - NDJ_Official : @PBPcalcio @acmilan @Acqua_Lete Correzione Pietro, l'idolo è il Milan, sono solo un tifoso! Un abbraccio - Omar77275647 : @ladyonorato Ma come ha dichiarato uno dei membri del CTS... Sono solo suggestioni... @robersperanza tutto tace in quel di Roma? - kijuyu : RT @riccardo_fra: L’Agenzia delle Entrate conferma che le truffe ai danni dello Stato addebitabili all'utilizzo criminale del #Superbonus s… -