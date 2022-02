Skeleton, Pechino 2022: Christopher Grotheer scrive la storia per la Germania ed è oro! Fuori dalla top10 gli azzurri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Christopher Grotheer si mette al collo con pieno merito la medaglia d’oro nello Skeleton maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e, in un colpo solo centra il primo alloro personale sotto i Cinque Cerchi ma, soprattutto, regala il primo successo in questa specialità alla Germania nella sua storia olimpica. In questa edizione cinese gli atleti teutonici stanno letteralmente dominando la scena negli sport da budello, aggiungendo i 4 ori su altrettante gare nello slittino, prima che prenda via anche il programma del bob, altro terreno di caccia ideale per i colori tedeschi. Al National Sliding Centre di Yanqing, Christopher Grotheer ha inanellato quattro manche ai limiti della perfezione. 1:00.00 e record del tracciato nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)si mette al collo con pieno merito la medaglia d’oro nellomaschile ai Giochi Olimpici invernali die, in un colpo solo centra il primo alloro personale sotto i Cinque Cerchi ma, soprattutto, regala il primo successo in questa specialità allanella suaolimpica. In questa edizione cinese gli atleti teutonici stanno letteralmente dominando la scena negli sport da budello, aggiungendo i 4 ori su altrettante gare nello slittino, prima che prenda via anche il programma del bob, altro terreno di caccia ideale per i colori tedeschi. Al National Sliding Centre di Yanqing,ha inanellato quattro manche ai limiti della perfezione. 1:00.00 e record del tracciato nella ...

Advertising

LarattaRossana : RT @rtl1025: ??Messaggio di pace contro i venti di guerra in #Ucraina ai Giochi di #Pechino. Protagonista l'atleta ucraino #VladyslavHeraske… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Skeleton, Pechino 2022: Christopher #Grotheer scrive la storia per la Germania ed è oro! Fuori dalla top10 gli azzurri #Beij… - De_Sand88 : RT @sportface2016: #Beijing2022 , doppietta tedesca con #Grotheer e #Jungk nello #skeleton maschile: #Bagnis 11esimo - sportface2016 : #Beijing2022 , doppietta tedesca con #Grotheer e #Jungk nello #skeleton maschile: #Bagnis 11esimo - OA_Sport : #Skeleton, Pechino 2022: Christopher #Grotheer scrive la storia per la Germania ed è oro! Fuori dalla top10 gli azz… -