Short track, Fontana squalificata nei 1000 metri: “Delusione.., ma accetto la decisione dei giudici” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Squalifica di Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri dello Short track alle Olimpiadi, in cui si attendeva un grande risultato. Nel mucchio, si è trovata in curva con l’avversaria attaccata addosso e non ha potuto fare altro, per lo spazio piccolissimo, di toccare l’avversaria e scivolare fuori. Ma lei sorride ugualmente, anche se il regolamento la costretta fuori gara. Anche se dentro ha una grande Delusione, la bicampionessa olimpica nei 500 metri cerca di reagire: “accetto la decisione del giudice. Anche se non la trovo giusta – ha detto ai microfoni di Raisport – mai dire mai, abbiamo la finale della staffetta. L’obiettivo è entrare sempre in tutte le finali alle Olimpiadi, non è finita come mi aspettavo oggi. Ho ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Squalifica di Ariannanella finale deidelloalle Olimpiadi, in cui si attendeva un grande risultato. Nel mucchio, si è trovata in curva con l’avversaria attaccata addosso e non ha potuto fare altro, per lo spazio piccolissimo, di toccare l’avversaria e scivolare fuori. Ma lei sorride ugualmente, anche se il regolamento la costretta fuori gara. Anche se dentro ha una grande, la bicampionessa olimpica nei 500cerca di reagire: “ladel giudice. Anche se non la trovo giusta – ha detto ai microfoni di Raisport – mai dire mai, abbiamo la finale della staffetta. L’obiettivo è entrare sempre in tutte le finali alle Olimpiadi, non è finita come mi aspettavo oggi. Ho ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - SkySport : ULTIM'ORA OLIMPIADI SHORT TRACK, 1.000 M: ARIANNA FONTANA CADE IN FINALE Oro Schulting (Ned), argento Choi (Kor), b… - glooit : Pechino:short track; delusione Fontana nei 1000m, cade in finale leggi su Gloo - sportface2016 : Arianna #Fontana cade in finale: ecco il VIDEO #Shorttrack #Beijin2022 -