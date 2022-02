Sci alpino, le parole di Strolz dopo l’oro in combinata: “Sono l’esempio che non bisogna mai mollare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Meno di ventiquattro ore fa Johannes Strolz ha vinto la combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino emulando l’impresa del padre Hubert che fu oro a Calgary 1988 nella medesima specialità. Il ventinovenne originario di Bludenz era finito ai margini del Wunderteam prima di rientrare prepotentemente il lizza per le convocazioni olimpiche dopo il successo in slalom a Wengen. Per la prima volta nella storia degli sport invernali (individuali) un atleta riesce a trionfare nella stessa disciplina del genitore: “Conoscete la storia di mio padre – racconta a Olympics.com – significa molto per me. Sono così grato per il supporto ricevuto da tante persone. Prima di tutto devo ringraziare tutta la mia famiglia. Hanno sempre creduto in me e questo è un sogno che si avvera, ottenere la stessa medaglia d’oro di mio padre”. “Quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Meno di ventiquattro ore fa Johannesha vinto laalle Olimpiadi Invernali di Pechino emulando l’impresa del padre Hubert che fu oro a Calgary 1988 nella medesima specialità. Il ventinovenne originario di Bludenz era finito ai margini del Wunderteam prima di rientrare prepotentemente il lizza per le convocazioni olimpicheil successo in slalom a Wengen. Per la prima volta nella storia degli sport invernali (individuali) un atleta riesce a trionfare nella stessa disciplina del genitore: “Conoscete la storia di mio padre – racconta a Olympics.com – significa molto per me.così grato per il supporto ricevuto da tante persone. Prima di tutto devo ringraziare tutta la mia famiglia. Hanno sempre creduto in me e questo è un sogno che si avvera, ottenere la stessa medaglia d’oro di mio padre”. “Quando ...

