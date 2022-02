San Siro | raccolta firme per salvarlo | in autunno referendum

Advertising

AntoVitiello : Giroud Mr. San Siro Dieci gol stagionali segnati tutti nello stadio di Milano #giraud #sansiro #coppaitalia - IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - SimoneGambino : A fine gara, tutti negli spogliatoi tranne Florenzi: per lui scatti e allunghi sul prato di San Siro per farsi trov… - smgii1908 : Ma che cazzo venerdì sera ma vaffanculo io volevo andare a San Siro siete delle merde @SerieA - clubdoria46 : #Sampdoria, #Conti torna da titolare a San Siro? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

Il comitato "Referendum x" ha iniziato oggi una raccolta firme per due proposte di quesito referendario contro la costruzione di un nuovo stadio e per salvare il Meazza dall'abbattimento. "Un quesito abrogativo per ..."Lo stadio più bello?. L'avversario più forte è Douglas Costa: se in forma è quasi imprendibile".Veronica Dini (comitato oggi): "Obiettivo e' di raggiungere quota mille entro il 5 marzo" ...Alvaro Gonzalez, ex giocatore della Lazio, ha parlato in una lunga intervista degli anni trascorsi con la maglia biancoceleste.