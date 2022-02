Riforma del Csm “ineludibile”. Draghi: “Niente tentativi di imporre la fiducia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra viaggiare spedita la Riforma del Cs. Il Consiglio dei ministri ha approvato gli emendamenti al disegno di legge sulla Riforma della Giustizia. E tra questi lo stop alle cosiddette 'porte girevoli' per le toghe e la Riforma del Consiglio superiore della magistratura. Per il premier, Mario Draghi, "c'è stata condivisione della Riforma e delimitazione delle aree con differenze di vedute e impegno ad adoperarsi con i capigruppo per avere priorità assoluta in parlamento entro l'elezione del nuovo Csm". Tuttavia, Draghi ha voluto rimarcare che "ci sono delle differenze di opinioni che sono rimaste. E' stato possibile modificare molto marginalmente il testo, ma c'è l'impegno corale a superarle e a raggiungere questo risultato in tempi utili per l'elezione del prossimo consiglio".video ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra viaggiare spedita ladel Cs. Il Consiglio dei ministri ha approvato gli emendamenti al disegno di legge sulladella Giustizia. E tra questi lo stop alle cosiddette 'porte girevoli' per le toghe e ladel Consiglio superiore della magistratura. Per il premier, Mario, "c'è stata condivisione dellae delimitazione delle aree con differenze di vedute e impegno ad adoperarsi con i capigruppo per avere priorità assoluta in parlamento entro l'elezione del nuovo Csm". Tuttavia,ha voluto rimarcare che "ci sono delle differenze di opinioni che sono rimaste. E' stato possibile modificare molto marginalmente il testo, ma c'è l'impegno corale a superarle e a raggiungere questo risultato in tempi utili per l'elezione del prossimo consiglio".video ...

