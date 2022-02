**Redditi: con 488mila euro Renzi il più ricco tra i 'centristi' in Parlamento** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Tra i leader dell'area 'centrista' presenti in Parlamento, il più ricco secondo la dichiarazione dei redditi 2021 è Matteo Renzi con un imponibile di 488.695euro. Segue il leader di Italia Viva, Antonio De Poli dell'Udc con 134.466 euro, quindi Gaetano Quagliariello di Cambiamo con 90.852 e Maurizio Lupi di Noi con l'Italia con 86.910 euro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Tra i leader dell'area 'centrista' presenti in Parlamento, il piùsecondo la dichiarazione dei redditi 2021 è Matteocon un imponibile di 488.695. Segue il leader di Italia Viva, Antonio De Poli dell'Udc con 134.466, quindi Gaetano Quagliariello di Cambiamo con 90.852 e Maurizio Lupi di Noi con l'Italia con 86.910

