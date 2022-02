“Non ce la faccio”: crollo su Rai1, pianto incontrollabile in diretta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Commozione e lacrime durante la puntata di oggi di “Storie Italiane“ su Rai1: ecco tutti i dettagli della vicenda. Rai 1 (screenshot YouTube)Durante la puntata di oggi di “Storie Italiane”, in onda su Rai1, la conduttrice Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di commuoversi durante un collegamento con un ospite davvero toccante. Infatti, parlando della triste vicenda di Andrea, un 15enne che alcuni anni fa si tolse la vita a causa del bullismo, la Daniele è scoppiata in lacrime. “Ho difficoltà a parlare”: Eleonora Daniele non riesce a trattenersi, commozione incredibile Eleonora Daniele si commuove in collegamento con la madre di Andrea (screenshot RaiPlay)Fulcro della puntata di oggi di “Storie Italiane” è stato l’utilizzo del colore rosa all’interno degli outfit dei cantanti di Sanremo. Il gesto di alcuni artisti, tra cui Sangiovanni, è stato ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Commozione e lacrime durante la puntata di oggi di “Storie Italiane“ su: ecco tutti i dettagli della vicenda. Rai 1 (screenshot YouTube)Durante la puntata di oggi di “Storie Italiane”, in onda su, la conduttrice Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di commuoversi durante un collegamento con un ospite davvero toccante. Infatti, parlando della triste vicenda di Andrea, un 15enne che alcuni anni fa si tolse la vita a causa del bullismo, la Daniele è scoppiata in lacrime. “Ho difficoltà a parlare”: Eleonora Daniele non riesce a trattenersi, commozione incredibile Eleonora Daniele si commuove in collegamento con la madre di Andrea (screenshot RaiPlay)Fulcro della puntata di oggi di “Storie Italiane” è stato l’utilizzo del colore rosa all’interno degli outfit dei cantanti di Sanremo. Il gesto di alcuni artisti, tra cui Sangiovanni, è stato ...

