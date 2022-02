Monitoraggio Iss, Brusaferro: «Contagi in calo in tutte le fasce di età. Aumentano le vaccinazioni tra i giovani» – Il video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha commentato il Monitoraggio settimanale dell’Iss che fotografa l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. «C’è in tutte le fasce d’età una elevata copertura vaccinale con un progressivo incremento anche delle dosi booster – ha spiegato – e una crescita anche nelle fasce d’età più giovani tra 5 e 11 anni e 12-19 anni. Si conferma – ha chiarito il professore – anche una lenta decrescita del numero di persone che non sono ancora vaccinate, ma che sono ancora alcuni milioni». «La vaccinazione – ha ribadito Brusaferro – è uno strumento potentissimo contro la malattia Covid severa in caso si contragga l’infezione, ma riduce anche la probabilità di contrarre l’infezione». Il calo ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioha commentato ilsettimanale dell’Iss che fotografa l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. «C’è inled’età una elevata copertura vaccinale con un progressivo incremento anche delle dosi booster – ha spiegato – e una crescita anche nelled’età piùtra 5 e 11 anni e 12-19 anni. Si conferma – ha chiarito il professore – anche una lenta decrescita del numero di persone che non sono ancora vaccinate, ma che sono ancora alcuni milioni». «La vaccinazione – ha ribadito– è uno strumento potentissimo contro la malattia Covid severa in caso si contragga l’infezione, ma riduce anche la probabilità di contrarre l’infezione». Il...

