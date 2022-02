‘Mercato’ del Green Pass: la Procura di Napoli apre un’inchiesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia del Mattino su un presunto mercato di Green Pass rilasciati in cambio di ‘finte’ vaccinazioni all’interno di uno degli ospedali napoletani, il San Gennaro. Green Pass veri dal punto di vista formale ma falsi nel contenuto perchè rilasciati a persone mai vaccinate. A smascherare la disparità tra il numero delle persone che si sono effettivamente sottoposte alla vaccinazione e quelle che hanno ottenuto il certificato verde è, ad esempio, l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza in uno dei giorni presi ad esame. A fare luce sulla vicenda dovranno essere ora i pm del pool reati contro la pubblica amministrazione. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Repubblica diha apertodopo la denuncia del Mattino su un presunto mercato dirilasciati in cambio di ‘finte’ vaccinazioni all’interno di uno degli ospedali napoletani, il San Gennaro.veri dal punto di vista formale ma falsi nel contenuto perchè rilasciati a persone mai vaccinate. A smascherare la disparità tra il numero delle persone che si sono effettivamente sottoposte alla vaccinazione e quelle che hanno ottenuto il certificato verde è, ad esempio, l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza in uno dei giorni presi ad esame. A fare luce sulla vicenda dovranno essere ora i pm del pool reati contro la pubblica amministrazione. L'articolo proviene da ...

