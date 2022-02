Mazda CX-5 - Diverte e va controcorrente col 2 2 turbodiesel no | niente ibrido

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo una scorpacciata di elettrico e, fa piacere tornare a casa per un po'. Nel senso che laCX-5 Model Year 2022, che abbiamo guidato a sud di Barcellona, è una 2.2non ibridizzata. Certo, ottimizzata in tanti particolari, ma priva dell'elettrificazione divenuta ormai onnipresente. Una sceltache i tecnici giapponesi hanno preso su questo modello, dopo aver valutato il rapporto costi-benefici, tra la maggiore complessità tecnica richiesta da tale soluzione e la riduzione reale delle emissioni, a fronte di un listino un filo più elevato.mild che invece ritroviamo su altri modelli della Casa, come la2 e la 3, mentre sulla futura CX-60 sarà presente un sistema più corposo (sempre a 48 volt). Restyling corposo. Detto questo, torniamo ...

... i gruppi ottici anteriori Basta uno sguardo, e capisci subito che questa piccola è una vera. NON SPORTIVA, MAAgile come solo le auto piccole e leggere sanno essere, con una massa di ...196 km/h è la velocità massima, dopo uno 0 - 100 in 10,9 secondi : non è un crono da record, ma la guida velocecomunque, e non mi fa rimpiangere numeri più stuzzicanti.CX - 5 2022: la ...NON SPORTIVA, MA DIVERTE Agile come solo le auto piccole e leggere sanno essere, con una massa di appena 1.035 kg, Mazda2 regala sensazioni da classe superiore per la sicurezza e la compostezza con ...Le modifiche apportate con il Model year 2022 alle sospensioni e alla scocca hanno reso la Suv più efficace nel misto, migliorando oltretutto le già buone doti da stradista. Corposo e ben insonorizzat ...