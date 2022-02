LIVE Snowboardcross misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Michela Moioli per la rivincita con Omar Visintin (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della gara – La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della gara a coppie miste di Snowboardcross valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’attesa è davvero tanta per un format che esordirà proprio in questa edizione dei Giochi e che potrà regalarci qualcosa di davvero importante. Michela Moioli e Omar Visintin andranno infatti a caccia della medaglia. La portabandiera dell’Italia avrà sicuramente voglia di riscatto dopo la caduta nella gara femminile, mentre il nativo di Merano proverà a conquistare un altro metallo pregiato dopo il bronzo della prova maschile. Oltre a loro due, ci ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della gara – La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della gara a coppie miste divalevole per leInvernali di Pechino. L’attesa è davvero tanta per un format che esordirà proprio in questa edizione dei Giochi e che potrà regalarci qualcosa di davvero importante.andranno infatti a caccia della medaglia. La portabandiera dell’Italia avrà sicuramente voglia di riscatto dopo la caduta nella gara femminile, mentre il nativo di Merano proverà a conquistare un altro metallo pregiato dopo il bronzo della prova maschile. Oltre a loro due, ci ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Leoni e Visintin ai quarti di snowboard cross ?????? ?? Segui il live su @discoveryplusIT #Beijing2022 #snowboardcross http… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Leoni e Visintin ai quarti di snowboard cross ?????? ?? Segui il live su @discoveryplusIT #Beijing2022 #snowboardcross http… - infoitsport : LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Omar Visintin fantastico bronzo! 8° Leoni - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 10 febbraio in DIRETTA: Italia-GB 3-3 oro a Strolz in combinata. Ora lo snowboardcross… - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Snowboardcross maschile ?? BRONZO OMAR #VISINTIN! ???? L'azzurro recupera nel finale e chiude al… -