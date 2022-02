LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: fra pochissimo la finale di Marcell Jacobs! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 6.49 PER Marcell Jacobs!! Stravince il campione olimpico limando due centesimi dalla prestazione di Berlino. 20.04 COMINCIA LA finale DI Marcell Jacobs!!!!! 20.02 Manca pochissimo ormai ai 60 metri maschili: corsia 6 per Marcell Jacobs, corsia 3 per l’altro azzurro Ali Chituru, corsia 4 per Mike Rodgers. 20.00 Non va a buon fine l’ultimo tentativo di Obiena nell’asta: con 5.97 avrebbe battuto il primato nazionale filippino. 19.58 Nei 60 metri ad ostacoli maschili vince il brasiliano Pereira: 7.59. Ultima posizione per Fofana che si è peggiorato dopo la batteria: 7.93 per il classe 1993 italiano. 19.57 Vince la gara il polacco Bukowiecki: 21.39 per il padrone di casa. 19.55 Non si migliora ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 6.49 PER! Stravince il campione olimpico limando due centesimi dalla prestazione di Berlino. 20.04 COMINCIA LADI!!!! 20.02 Mancaormai ai 60 metri maschili: corsia 6 perJacobs, corsia 3 per l’altro azzurro Ali Chituru, corsia 4 per Mike Rodgers. 20.00 Non va a buon fine l’ultimo tentativo di Obiena nell’asta: con 5.97 avrebbe battuto il primato nazionale filippino. 19.58 Nei 60 metri ad ostacoli maschili vince il brasiliano Pereira: 7.59. Ultima posizione per Fofana che si è peggiorato dopo la batteria: 7.93 per il classe 1993 italiano. 19.57 Vince la gara il polacco Bukowiecki: 21.39 per il padrone di casa. 19.55 Non si migliora ...

Advertising

sportli26181512 : Marcell Jacobs vola in 6.51 nei 60 metri di Lodz. Alle 19.55 la finale LIVE su Sky Sport24: Senza spingere fino in… - zazoomblog : LIVE Atletica Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs corre in batteria alle 19.00! Bene Dosso e Berton -… - sportli26181512 : Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24: Torna in pista Marcel Jacobs. A Lodz, in Polonia, per i… - Mizius75 : RT @SkySport: Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24 ? Live su Sky Sport 24 dalle 19.00 per le batterie e alle 19.55 la… - SkySport : Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24 ? Live su Sky Sport 24 dalle 19.00 per le batterie e alle… -