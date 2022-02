Lega serie A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il vice presidente della Lega serie A Luca Percassi ha chiesto al numero uno della Figc, Gabriele Gravina, con una lettera improntata al dialogo, un rinvio a fine marzo del termine per adeguare il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il vice presidente dellaA Luca Percassi ha chiesto al numero uno della, Gabriele Gravina, con una lettera improntata al dialogo, una fine marzo del termine peril ...

Advertising

marcoconterio : ?? Inchiesta ESCLUSIVA per @TuttoMercatoWeb ?? La @SerieA sta progettando un torneo con TUTTE le 20 squadre della… - glooit : Lega serie A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto leggi su Gloo - _biancocelesti : Serie A TIM | Anticipi e posticipi, il calendario della Lazio per la 27ª e 28ª giornata: - mariolinocalcin : RT @HaStatoTrump: Questo governo di merda e i suoi sostenitori (lega m5s pd leu fi) non hanno neanche il coraggio di fare marcia indietro.… - sportli26181512 : Calciomercato serie C, Teramo: ufficiale Iacoponi: La società abruzzese con una nota ha ufficializzato l'ex Parma:… -