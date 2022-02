Lazio, parole da leader per Immobile: «Mi fa più male il k.o. che l’infortunio» (Di venerdì 11 febbraio 2022) parole da vero leader alla squadra quelle pronunciate da Immobile dopo Milan-Lazio Uscito malconcio per un colpo al piede destro con il risultato già scritto, Ciro Immobile non ha smaltito la delusione nel day after di San Siro. Come riporta Il Messaggero, il capitano della Lazio ripeteva ieri a Formello: «Mi fa più male come abbiamo perso rispetto al piede destro». Ha poco da dimostrare o farsi scusare, Immobile, eppure non ha dormito mercoledì notte per l’ultimo capitombolo. Stavolta nemmeno il capitano è riuscito a cambiare il risultato e ora proverà a stringere i denti e scendere in campo contro il Bologna, per provare a girare immediatamente pagina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)da veroalla squadra quelle pronunciate dadopo Milan-Uscito malconcio per un colpo al piede destro con il risultato già scritto, Cironon ha smaltito la delusione nel day after di San Siro. Come riporta Il Messaggero, il capitano dellaripeteva ieri a Formello: «Mi fa piùcome abbiamo perso rispetto al piede destro». Ha poco da dimostrare o farsi scusare,, eppure non ha dormito mercoledì notte per l’ultimo capitombolo. Stavolta nemmeno il capitano è riuscito a cambiare il risultato e ora proverà a stringere i denti e scendere in campo contro il Bologna, per provare a girare immediatamente pagina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Advertising

acmilan : ??? 'Siamo un grande gruppo e in campo si vede' Le parole di Thrige in vista della sfida contro la Lazio… - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - Pall_Gonfiato : #Bologna - Le parole di Sinisa #Mihajlovic alla vigilia della trasferta con la #Lazio #BolognaLazio - CalcioNews24 : Le parole di #Mihajlovic alla vigilia di #LazioBologna - LazioNews_24 : Le parole di #Mihajlovic in conferenza pre #LazioBologna -