La Pupa e il Secchione, una discussa ex protagonista diventerà mamma: l'annuncio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa diventerà presto mamma. E' stata proprio la trasmissione di Italia 1, che presto tornerà con la conduzione di Barbara D'Urso, ad aver reso popolare Stella Manente. Stella si classificò seconda insieme al suo Secchione Alessandro Santagati. In molti, però, la ricorderanno perché durante la sua partecipazione al reality nacque un flirt con un altro Secchione, Giovanni De Benedetti. Durante un'intervista, però, la Manente specificò che tra loro non c'era alcun legame sentimentale, ma solo una bella amicizia. Dopo l'estate l'influencer è sparita dai social, per ricomparire alla fine dell'anno per dare una splendida notizia ai suoi follower. Stella è infatti in attesa di un maschietto. Il suo compagno si chiama Ramzi Zaki, modello ...

