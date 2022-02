La Pupa e Il Secchione, Barbara d’urso annuncia: “Una sorpresa a breve” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Barbara d’urso è pronta alla nuova avventura al timone de ‘La Pupa e il Secchione’. La conduttrice ha anche annunciato una sorpresa per tutti. Si avvicina la messa in onda della nuova edizione de La Pupa e il Secchio. Quest anno alla conduzione avremo Barbara d’urso, che non è più nei panni per iniziare questa nuova avventura televisiva: tutte le anticipazioni. La conduttrice annuncia tutte le novità riguardanti il programma (Via Screenshot)Dopo tanti rumors, di cui alcuni che la volevano addirittura fuori da Mediaset, Barbara d’urso è pronta ad una nuovissima avventura sempre nelle reti del Biscione. Infatti la presentatrice sarà al timone della nuova edizione de ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022)è pronta alla nuova avventura al timone de ‘Lae il’. La conduttrice ha ancheto unaper tutti. Si avvicina la messa in onda della nuova edizione de Lae il Secchio. Quest anno alla conduzione avremo, che non è più nei panni per iniziare questa nuova avventura televisiva: tutte le anticipazioni. La conduttricetutte le novità riguardanti il programma (Via Screenshot)Dopo tanti rumors, di cui alcuni che la volevano addirittura fuori da Mediaset,è pronta ad una nuovissima avventura sempre nelle reti del Biscione. Infatti la presentatrice sarà al timone della nuova edizione de ...

tolovethedamned : bff parteciperà a la pupa e il secchione come secchiona ?? i am not vibing - IronGiallorosso : @Pazzotiodioo come è finita con la pupa e il secchione? - blogtivvu : Ex di Alex Belli nel cast de La Pupa e il Secchione? L’indiscrezione - DursoAVita1 : @Iamdavide1 Speriamo firmerei per un 13% perché precedentemente la pupa è il secchione era al 7% la media - Novella_2000 : Nel cast de La Pupa e il Secchione anche un’ex di Alex Belli -