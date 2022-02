Ismu, stranieri in Italia più poveri e meno occupati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tasso di occupazione degli stranieri ha subito una significativa flessione, passando dal 61% del 2019 al 57,3% del 2020. Lo si legge nel XXVII Rapporto Ismu sulle migrazioni 2021, presentato oggi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tasso di occupazione degliha subito una significativa flessione, passando dal 61% del 2019 al 57,3% del 2020. Lo si legge nel XXVII Rapportosulle migrazioni 2021, presentato oggi a ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: #Migranti, stranieri in calo per il secondo anno. La sanatoria non migliora situazione degli irregolari. I dati del XX… - ADUC1 : ADUC - Notizia - ITALIA - Migranti: rapporto Ismu, in Italia meno stranieri e sempre più fragili: - Fondazione_Ismu : ?? Esiti sanatoria: all’8 novembre 2021 domande esaminate 92.876, con esiti positivi nell’83,6% dei casi e 2,4% di… - Fondazione_Ismu : Al 1° gennaio 2021 ISMU stima che gli stranieri presenti in Italia siano 5.756.000, 167.000 unità in meno rispetto… - RedattoreSocial : #Migranti, con la pandemia peggiora la situazione lavorativa degli stranieri. E aumenta la povertà. I dati del XXVI… -