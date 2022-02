Inter | svolta Perisic | rinnovo a queste condizioni! Handanovic alla… Buffon

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'risolve i nodi della difesa, rinnovando. La società nerazzurra sembra avere trovato l'accordo con il giocatore croato, che prolungherà il proprio contratto di un anno, fino al 2021. Mentre per il portiere sloveno si parla di unpiù lungo, fino al 2022.? Il prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic, ma non solo. Dalla fine del mercato invernale ha cercato altre due proroghe: Samire Ivan. Entrambi, come Brozzo, scadono il 30 giugno 2022, e sono quindi già liberi di firmare con altri club. Ma l'ha fatto progressi su entrambi i fronti e ha delle novità importanti da registrare, ha rivelato oggi la Gazzetta dello Sport. Con l'arrivo di Andre Onana, che aveva già superato le visite mediche a ...

Il calcio è una materia da maneggiare con cura. Prima di scriverne o di parlarne bisognerebbe ricordare la scritta che gli spedizionieri appiccicano sui pacchi: "Fragile" oppure "Infiammabile". L'...Penso che la gara di Napoli sarà una piccolaper capire se l'potrà tenere questo ritmo. Sicuramente il Napoli con la rosa al completo è una grande squadra. Se ritorna a essere tale, ...Handanovic e Ranocchia viaggiano verso la conferma, mentre il punto di domanda è sicuramente Perisic, anche se una svolta sembra in arrivo. Inter, quale futuro per Perisic? Ivan Perisic è tra i ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo in campionato è arrivare fra le prime quattro, ma vincere contro l’Inter aprirebbe le porte a nuove prospettive. Saremmo in corsa anche noi per lo scudetto: ...