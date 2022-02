Insigne e il rapporto col Napoli. Intervista a Undici: Non sono stato compreso al 100% (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”. Così Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e dal 1° luglio giocatore del Toronto Fc, parlando del suo rapporto con l’ambiente parteopeo. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo”, ha spiegato l’attaccante in un’Intervista a Rivista Undici. E ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. Qualcuno non mi ha maial 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa comefatto”. Così Lorenzo, capitano dele dal 1° luglio giocatore del Toronto Fc, parlando del suocon l’ambiente parteopeo. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra, io credo di aver sempre assicurato che ilnon venisse meno all’impegno in campo”, ha spiegato l’attaccante in un’a Rivista. E ...

