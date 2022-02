Il termometro dello spread sale ma Draghi e Tesoro predicano calma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà l’aria di stretta monetaria che si respira a Francoforte, ai piani alti della Bce. O forse lo spettro di una guerra tra Russia e Ucraina o più semplicemente un lieve indebolimento a livello politico del governo di Mario Draghi dopo lo psicodramma di palazzo per il Mattarella-Bis. Fatto sta che lo spread Btp/Bund ha ripreso tono, il che per un Paese che vive anche e soprattutto grazie alla fiducia dei mercati, non è una buona notizia. Meno male che, lo stesso Draghi che di politica monetaria se ne intende, ha rassicurato gli investitori che prestano non meno di 400 miliardi di euro all’anno all’Italia. Un po’ di cronistoria. All’indomani della diffusione del dato dell’inflazione Usa, al 7,5% a gennaio e della conseguente impennata dei rendimenti dei Treasury americani a 10 anni lo spread tra Btp e Bund ha concluso ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà l’aria di stretta monetaria che si respira a Francoforte, ai piani alti della Bce. O forse lo spettro di una guerra tra Russia e Ucraina o più semplicemente un lieve indebolimento a livello politico del governo di Mariodopo lo psicodramma di palazzo per il Mattarella-Bis. Fatto sta che loBtp/Bund ha ripreso tono, il che per un Paese che vive anche e soprattutto grazie alla fiducia dei mercati, non è una buona notizia. Meno male che, lo stessoche di politica monetaria se ne intende, ha rassicurato gli investitori che prestano non meno di 400 miliardi di euro all’anno all’Italia. Un po’ di cronistoria. All’indomani della diffusione del dato dell’inflazione Usa, al 7,5% a gennaio e della conseguente impennata dei rendimenti dei Treasury americani a 10 anni lotra Btp e Bund ha concluso ...

Advertising

gianluzappo : RT @formichenews: Il termometro dello #spread sale ma #Draghi e Tesoro predicano calma L'articolo di @gianluzappo ?? - formichenews : Il termometro dello #spread sale ma #Draghi e Tesoro predicano calma L'articolo di @gianluzappo ??… - PietroTerna : ISS dixit: 'Nel periodo 19 gennaio 2022 – 1 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a… - sassuolino : RT @GioielloEgidio: Tira una brutta aria per la magistratura, al momento non gode della massima fiducia dei cittadini, l'affaire #Renzi/Ope… - virgiliopaolo : RT @GioielloEgidio: Tira una brutta aria per la magistratura, al momento non gode della massima fiducia dei cittadini, l'affaire #Renzi/Ope… -