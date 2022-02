Il Paradiso delle Signore, trama 11 febbraio: un incontro segreto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il triangolo composto da Ezio, Veronica e Gloria continuerà a tenere banco al Paradiso delle Signore. In particolare, la Zanatta, dopo il gesto sconsiderato di Gemma che ha inviato alla capocommessa del grande magazzino milanese una lettera minatoria, sarà sempre più in ansia e temerà di perdere l'uomo che ama. Veronica, infatti, oltre a rendersi conto del fatto che l'episodio della lettera abbia contribuito a riavvicinare i due ex coniugi, ha notato che Gloria è sempre più intima e affettuosa con la figlia Stefania e ha paura che la famiglia Colombo possa ricomporsi. La donna, però, come segnala la trama di oggi, venerdì 11 febbraio, dovrà pensare alla serenità di Gemma, sempre più provata per il suo gesto e decisa a confessare a Gloria di essere stata lei ad inviare la lettera minatoria. Il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il triangolo composto da Ezio, Veronica e Gloria continuerà a tenere banco al. In particolare, la Zanatta, dopo il gesto sconsiderato di Gemma che ha inviato alla capocommessa del grande magazzino milanese una lettera minatoria, sarà sempre più in ansia e temerà di perdere l'uomo che ama. Veronica, infatti, oltre a rendersi conto del fatto che l'episodio della lettera abbia contribuito a riavvicinare i due ex coniugi, ha notato che Gloria è sempre più intima e affettuosa con la figlia Stefania e ha paura che la famiglia Colombo possa ricomporsi. La donna, però, come segnala ladi oggi, venerdì 11, dovrà pensare alla serenità di Gemma, sempre più provata per il suo gesto e decisa a confessare a Gloria di essere stata lei ad inviare la lettera minatoria. Il ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 14 febbraio 2022: puntata 106 - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 14 febbraio 2022: puntata 106 - #Anticipazioni #Paradiso #delle… - My_Best_Place : Il piccolo paradiso terrestre di Niihau, l’isola proibita delle Hawaii... - sospesaefragile : una delle mie preferite che voglio ritorni in scaletta insieme a folle paradiso e comunque mi sento vecchia a rigua… - linoscute : don't look back in anger è proprio una delle mie canzoni preferite rientra nella top 10 delle mie preferite io sto… -