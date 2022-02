Il calciatore Visentin accusato di due stupri di gruppo in 7 mesi. Lui: sono innocente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due feste diverse che sono sfociate in presunte violenze, l'una a distanza di sette mesi dall'altra. Due ragazze diverse che hanno denunciato di essere state vittime di uno stupro di gruppo: la prima in un appartamento a Verona il 18 gennaio 2020, la seconda in una villa a Belluno a Ferragosto dello stesso anno. A essere accusati sono tutti calciatori, ma uno - stando agli investigatori - è sospettato di aver partecipato a entrambi gli episodi: si tratta di Guido Santiago Visentin, atleta professionista di 21 anni che milita attualmente nel Cittadella, in Serie B, dopo le esperienze con Crotone e Virtus Verona. Il giovane si dichiara innocente e sconvolto. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due feste diverse chesfociate in presunte violenze, l'una a distanza di settedall'altra. Due ragazze diverse che hanno denunciato di essere state vittime di uno stupro di: la prima in un appartamento a Verona il 18 gennaio 2020, la seconda in una villa a Belluno a Ferragosto dello stesso anno. A essere accusatitutti calciatori, ma uno - stando agli investigatori - è sospettato di aver partecipato a entrambi gli episodi: si tratta di Guido Santiago, atleta professionista di 21 anni che milita attualmente nel Cittadella, in Serie B, dopo le esperienze con Crotone e Virtus Verona. Il giovane si dichiarae sconvolto.

