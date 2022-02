“I prezzi salgono ancora”. Bollette luce e gas, nuovi aumenti nelle prossime settimane (Di venerdì 11 febbraio 2022) Famiglie in difficoltà e imprese a rischio chiusura, il caro Bollette preoccupa nonostante le rassicurazioni del premier Mario Draghi. Nei giorni scorsi il premier, durante una visita a Genova, aveva spiegato come “il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Un’ipotesi allo studio è dunque quella di alzare l’asticella dei redditi Isee che consentono l’accesso ai bonus sociali che azzerano i rincari attraverso Orma un decreto da 7 miliardi. I tecnici sono al lavoro e ci vorrà ancora qualche giorno per dosare la portata dell’intervento promessa dal premier Draghi e in arrivo la prossima settimana. l punto è che non c’è più tempo. Finora chi poteva essere certo di non sentire lo tsunami sono i beneficiari del bonus sociale, gas e luce. Bisogna però essere fra i 3 milioni di famiglie a cui è destinato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Famiglie in difficoltà e imprese a rischio chiusura, il caropreoccupa nonostante le rassicurazioni del premier Mario Draghi. Nei giorni scorsi il premier, durante una visita a Genova, aveva spiegato come “il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Un’ipotesi allo studio è dunque quella di alzare l’asticella dei redditi Isee che consentono l’accesso ai bonus sociali che azzerano i rincari attraverso Orma un decreto da 7 miliardi. I tecnici sono al lavoro e ci vorràqualche giorno per dosare la portata dell’intervento promessa dal premier Draghi e in arrivo la prossima settimana. l punto è che non c’è più tempo. Finora chi poteva essere certo di non sentire lo tsunami sono i beneficiari del bonus sociale, gas e. Bisogna però essere fra i 3 milioni di famiglie a cui è destinato ...

