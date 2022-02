Guido Reni Danza campestre: una scena bucolica originale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà la Direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, a accompagnare i giornalisti in visita alla mostra Il Sacro e la Natura. Lunedì 28 febbraio è in programma l’anteprima stampa dell’esposizione. Presenterà l’opera di Guido Reni Danza campestre da un anno tornata nella collezione della pinacoteca. “Guido Reni a Roma”: l’artista e il paesaggio agreste Cosa Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà la Direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, a accompagnare i giornalisti in visita alla mostra Il Sacro e la Natura. Lunedì 28 febbraio è in programma l’anteprima stampa dell’esposizione. Presenterà l’opera dida un anno tornata nella collezione della pinacoteca. “a Roma”: l’artista e il paesaggio agreste Cosa

