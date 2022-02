Francesco Totti Cicerone d’eccezione per Tom Holland a Roma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell'ambito del tour mondiale di Uncharted, Tom Holland, protagonista del film che uscirà solo al cinema il 17 febbraio, ha incontrato a Roma Francesco Totti Leggi su golssip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell'ambito del tour mondiale di Uncharted, Tom, protagonista del film che uscirà solo al cinema il 17 febbraio, ha incontrato a

Advertising

gualtierieurope : Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco @Totti e una star di Hollywood come… - 4ever_albo : RT @ASRomaNostalgia: Un giovanissimo Francesco...???? #Totti #ASRoma - 91ftslouis : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - shakijra : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - Stefy_j8 : 'Francesco andiamo' mentre Totti non ha capito assolutamente niente di tutto il resto. Non so quale sia questo mult… -