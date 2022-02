Francesco Arca: vita privata, tutti gli amori e i flirt del bell’attore, ex conoscenza di Uomini e Donne (Di venerdì 11 febbraio 2022) Francesco Arca è uno degli attori di fiction più apprezzati del momento. L’artista toscano è stato protagonista, infatti, di serie televisive di successo come L’Isola di Pietro e Le Tre Rose di Pietro. Inoltre, Francesco Arca terrà compagnia, presto, nuovamente al pubblico televisivo con la sua interpretazione del personaggio di Cosimo nella fiction Fosca Innocenti. In questa serie televisiva l’attore recita in coppia con Vanessa Incontrada. Un carriera di successo che è partita da lontano. Infatti, le prime apparizioni dell’artista in televisione sono state in alcuni programmi ideati da Maria De Filippi. A Uomini e Donne, l’attore ha conosciuto Carla Velli, con cui ha avuto un flirt. Adesso Francesca Arca è padre di due bambini e compagno di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022)è uno degli attori di fiction più apprezzati del momento. L’artista toscano è stato protagonista, infatti, di serie televisive di successo come L’Isola di Pietro e Le Tre Rose di Pietro. Inoltre,terrà compagnia, presto, nuovamente al pubblico televisivo con la sua interpretazione del personaggio di Cosimo nella fiction Fosca Innocenti. In questa serie televisiva l’attore recita in coppia con Vanessa Incontrada. Un carriera di successo che è partita da lontano. Infatti, le prime apparizioni dell’artista in televisione sono state in alcuni programmi ideati da Maria De Filippi. A, l’attore ha conosciuto Carla Velli, con cui ha avuto un. Adesso Francescaè padre di due bambini e compagno di ...

