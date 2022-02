Enrico Papi sostituisce Paolo Bonolis? In arrivo un nuovo format su Canale 5 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da qualche mese a questa parte si è parlato dell’arrivo di un terzo game-show nel preserale di Canale 5. Ai confermati Gerry Scotti e Paolo Bonolis, si aggiunge Enrico Papi. Il conduttore romano è assente dal piccolo schermo da quando ha guidato Scherzi a Parte, ma ora è pronto a tornare a lavoro. Stando a quanto emerso sul web, il suo format è pronto a debuttare. Quando? Pare che lo farà subito in prima serata al posto di Avanti un Altro. Sanremo 2022, Sonia Bruganelli lancia una stoccata velenosa ad Amadeus La popolare opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha criticato velatamente Amadeus sminuendo i suoi risultati Enrico Papi: ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da qualche mese a questa parte si è parlato dell’di un terzo game-show nel preserale di5. Ai confermati Gerry Scotti e, si aggiunge. Il conduttore romano è assente dal piccolo schermo da quando ha guidato Scherzi a Parte, ma ora è pronto a tornare a lavoro. Stando a quanto emerso sul web, il suoè pronto a debuttare. Quando? Pare che lo farà subito in prima serata al posto di Avanti un Altro. Sanremo 2022, Sonia Bruganelli lancia una stoccata velenosa ad Amadeus La popolare opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha criticato velatamente Amadeus sminuendo i suoi risultati: ...

Advertising

artvhazza : io lo so che è enrico papi solo per la mia icon - Pelissero_Paolo : RT @Kalmha: @Enrico__Costa Sono crollati persino i dogmi dell'infallibilità e intangibilità dei papi ma quelli che i magistrati si sono att… - ValeryMell1 : RT @Kalmha: @Enrico__Costa Sono crollati persino i dogmi dell'infallibilità e intangibilità dei papi ma quelli che i magistrati si sono att… - Linda72788464 : Renato Zero in nightmare before Christmas, Massimo Ranieri nel gobbo di notre dame, Enrico Papi in Mulan, tutto il… - Kalmha : @Enrico__Costa Sono crollati persino i dogmi dell'infallibilità e intangibilità dei papi ma quelli che i magistrati… -