Elisabetta Canalis | fisico pazzesco | manda tutti i fan in “fuorigioco”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Grazie al ruolo di velina è diventata un volto decisamente noto della televisione; ecco, donna di una bellezza clamorosa. Modella, showgirl ma anche attrice;è la classica artista a tutto tondo, capace di spaziare dal cinema alla televisione e di far impazzire milioni di fan grazie alla sua infinita bellezza. InstagramPossiamo tranquillamente dire come, con la storia d’amore con l’ex calciatore Bobo Vieri (ora volto noto di Twitch con la sua Bobo tv), abbia dato inizio al rapporto, diventato iconico nel mondo dello spettacolo, tra calciatore e velina. Juventus Sassuolo, Allegri lo fa fuori: finisce ancora in panchina La relazione tra la showgirl e l’ex attaccante che, in carriera, ha vestito anche la maglia dell’Inter, è stata ...