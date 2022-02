Da oggi via le mascherine all’aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) È arrivato il giorno della liberazione delle mascherine all’aperto. oggi, venerdì 11 febbraio, per i cittadini italiani decade l’obbligo di indossarle, a meno che non ci sia un assembramento di persone, tipo al mercato, o in altre situazioni in cui ci sia folla. A decretare il graduale ritorno alla normalità l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia mascherine in tasca sì, ma da tirare fuori e indossare all’aperto solo in caso di affollamenti. In tutta Italia non c’è infatti più l’obbligo di coprire naso e e bocca quando siamo in luoghi aperti, “fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida”. Fa eccezione la Campania: il presidente della Regione Vincenzo De Luca ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) È arrivato il giorno della liberazione delle, venerdì 11 febbraio, per i cittadini italiani decade l’obbligo di indossarle, a meno che non ci sia un assembramento di persone, tipo al mercato, o in altre situazioni in cui ci sia folla. A decretare il graduale ritorno alla normalità l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambiain tasca sì, ma da tirare fuori e indossaresolo in caso di affollamenti. In tutta Italia non c’è infatti più l’obbligo di coprire naso e e bocca quando siamo in luoghi aperti, “fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida”. Fa eccezione la Campania: il presidente della Regione Vincenzo De Luca ...

Advertising

mannocchia : Ho scritto di donne e Afghanistan, del poco che ho imparato di una cultura piena di tensioni e sfumature. Del molto… - DSantanche : Abbiamo pregato e sperato nel miracolo. La gioia di saperti vivo è stata un'illusione strappata via velocemente. Og… - Barabba1 : RT @Agricolturabio1: Oggi il Covid si è portato via la mamma di un mio carissimo amico????. Non è ancora finita... anzi posso dire che noi i… - Cossandra7 : RT @Agricolturabio1: Oggi il Covid si è portato via la mamma di un mio carissimo amico????. Non è ancora finita... anzi posso dire che noi i… - mrcllznn : RT @Agricolturabio1: Oggi il Covid si è portato via la mamma di un mio carissimo amico????. Non è ancora finita... anzi posso dire che noi i… -