Covid: tutta Europa rosso scuro, massimo livello contagio. La mappa Ecdc (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) resa nota oggi in cui non ci sono variazioni rispetto al quadro di una settimana fa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' quanto emerge dalla nuovaaggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie () resa nota oggi in cui non ci sono variazioni rispetto al quadro di una settimana fa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mappa Ecdc, in tutta l'Europa il rischio Covid resta massimo #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, operazione dei Nas in tutta Italia: chiusi 21 punti prelievo per tamponi rapidi #covid #campobasso… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Mappa Ecdc, in tutta l'Europa il rischio Covid resta massimo #ANSA - Moro64476241 : RT @valy_s: Bene fa @corradoformigli ad iniziare #piazzapulita con la storia della piccola Ginevra,morta di covid a 2 anni. L’ambulanza non… - Nayke27062161 : @PLDC09710726 Di riconciliarmi non me ne frega nulla, basta che finisca tutto e si torni come prima, senza dover m… -