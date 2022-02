Covid oggi Abruzzo | 1 872 contagi e 5 morti | bollettino 11 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.872 i nuovida Coronavirus, 112022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5che porta il totale a 2.869. Da ieri sono guarite 3.569 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.111 tamponi molecolari e 12.867 test antigenici con un tasso di positività al 9.86%. I ricoverati in area medica sono 508 pazienti, 7 in meno da ieri; 28 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 107.395 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 452, Chieti a 542, Pescara a 366 e Teramo a 442. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

