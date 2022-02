Covid, calano ancora terapie intensive e ricoveri: altri 334 morti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 67.152 nuovi casi di coronavirus a fronte di 663.786 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 75. 861 con 683. 715 test). Il tasso di ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 67.152 nuovi casi di coronavirus a fronte di 663.786 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 75. 861 con 683. 715 test). Il tasso di ...

