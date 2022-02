Colantuono frena in conferenza | “Non giocherà dall’inizio”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il mercato della Salernitana, targato Walter Sabatini, ha regalato a mistervalide alternative per centrare l’obiettivo salvezza. Tra i numerosi profili, individuati dal DS, spicca il nome di Diego Perotti. Perotti, Salernitana,(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)El Monito, stando alle parole dello stesso allenatore, non scenderà in campo dal 1?. Nellastampa della vigilia del match contro il Genoa, ex squadra dell’argentino, il tecnico granata hato così gli entusiasmi: “Sono contento di avere Perotti, ma viene da tanta inattività. È un’alternativa a gara in corsa e può entrare nella ripresa“. POTREBBE INTERESSARTI: Infortunio serio per il centrocampista del Torino: le condizioni