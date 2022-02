Cavendish, e sono 157! In Oman Mark è ancora sprint a 36 anni e mezzo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche a 36 anni e mezzo Mark Cavendish si conferma vincente allo sprint. Nella seconda tappa del Tour of Oman, 167 km e traguardo a Suhar, il 36enne britannico della Quick - Step Alpha Vynil ha ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche a 36si conferma vincente allo. Nella seconda tappa del Tour of, 167 km e traguardo a Suhar, il 36enne britco della Quick - Step Alpha Vynil ha ...

Advertising

SpazioCiclismo : Nonostante non sia arrivata la vittoria, Mark Cavendish si è detto soddisfatto delle sensazioni provate durante la… - peterkama : Mark Cavendish prima del Tour of Oman: “Ci sono tre possibili arrivi allo sprint, abbiamo Masnada per la generale” - zazoomblog : Ciclismo Mark Cavendish prima del Tour of Oman: “Ci sono tre possibili arrivi allo sprint abbiamo Masnada per la ge… - Dionisi55328089 : @RoRoi92375042 Io no! A me piacciono le banane baby chiamate Lady's Finger. Sono più dolci e più piccole delle più… -