Cardiopatie congenite per 1 neonato su 100, Sin-Sicp “Serve prevenzione” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Circa un neonato ogni 100 nati vivi in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già presente durante la vita fetale. Queste patologie rappresentano il 40% di tutti i difetti congeniti, provocando circa il 4% dei decessi in epoca neonatale (primi 28 giorni di vita). In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie congenite, che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana di neonatologia (SIN) e la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie congenite (Sicp), da sempre al fianco dei neonati e delle famiglie colpite da questo tipo di patologia, lanciano un messaggio ai futuri genitori, per sensibilizzarli ad una corretta prevenzione ed ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Circa unogni 100 nati vivi in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già presente durante la vita fetale. Queste patologie rappresentano il 40% di tutti i difetti congeniti, provocando circa il 4% dei decessi in epoca neonatale (primi 28 giorni di vita). In occasione della Giornata Mondiale delle, che ricorre il 14 febbraio, la Società Italiana dilogia (SIN) e la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle), da sempre al fianco dei neonati e delle famiglie colpite da questo tipo di patologia, lanciano un messaggio ai futuri genitori, per sensibilizzarli ad una correttaed ...

