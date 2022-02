Call of Duty: Warzone 2 e Modern Warfare 2 annunciati con l’uscita nel 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo i rumor delle scorse ore sono stati rivelati Modern Warfare 2 e Warzone 2, i nuovi giochi di Call of Duty in uscita nel 2022 Solo nelle scorse ore giravano i rumor riguardanti l’arrivo di un annuncio per i nuovi giochi di Call of Duty di quest’anno. All’origine di queste voci vi era Tom Henderson, uno degli insider più conosciuti nell’industria videoludica, e che ha provveduto a diffondere numerosi importanti dettagli riguardanti le prossime mosse che Activision Blizzard si troverà ad attuare nel corso dei mesi che verranno. Tra le affermazioni rilasciate da Henderson sul suo profilo Twitter, si parlava di due nuovi titoli di Call of Duty, rilasciati esclusivamente sulle console di ultima generazione. Essi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo i rumor delle scorse ore sono stati rivelati2 e2, i nuovi giochi diofin uscita nelSolo nelle scorse ore giravano i rumor riguardanti l’arrivo di un annuncio per i nuovi giochi diofdi quest’anno. All’origine di queste voci vi era Tom Henderson, uno degli insider più conosciuti nell’industria videoludica, e che ha provveduto a diffondere numerosi importanti dettagli riguardanti le prossime mosse che Activision Blizzard si troverà ad attuare nel corso dei mesi che verranno. Tra le affermazioni rilasciate da Henderson sul suo profilo Twitter, si parlava di due nuovi titoli diof, rilasciati esclusivamente sulle console di ultima generazione. Essi ...

Advertising

tuttoteKit : Call of Duty: Warzone 2 e Modern Warfare 2 annunciati con l'uscita nel 2022 #CallOfDuty #CallOfDutyWarzone2… - vito22222222 : @masolinismo In realtà Rovazzi è stato pagato per fare pubblicità al film. Rovazzi viene pagato per ste cose, viene… - Themoneypost_ : Microsoft lanzará “Call of Duty” para PlayStation tras compra de Activision Blizzard - alessiuccio_10 : Ma dico io no, siamo nel 2022...la guerra non possono farsela su Call of Duty invece di rompere i coglioni al mondo? #Ucraina - 6dimattina_ : Stiamo per passare dal livello resident evil a call of duty io non sono pronta -