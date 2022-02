Cagliari | Mazzarri ritrova Pavoletti | di nuovo in gruppo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) in vista dei prossimi impegni dei rossoblu lha diramato il consueto report dall’infermeria. Buone notizie per Walter: l’attaccante Leonardoè tornato in. Stesso discorso per Keita di ritorno dalla Coppa D’Africa. Ancora personalizzato per Nandez in vista della gara con la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.