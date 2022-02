Atp Buenos Aires 2022, un Fognini spento si ferma ai quarti: Delbonis vola in semifinale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fabio Fognini troppo spento per competere con Federico Delbonis all’Atp di Buenos Aires 2022. L’azzurro viene eliminato ai quarti di finale dall’argentino padrone di casa, col punteggio di 6-4 6-4. Il padrone di casa avanza in semifinale, dove affronterà uno tra Ruud e Coria. In un’ora e trentacinque minuti il taggiasco esce dal campo con tanti rimpianti, visto che ha sprecato tantissime occasioni e non ha giocato il suo miglior tennis. Il primo set, di fatto, ruota tutto nel primo game, dove Fognini parte poco concentrato al servizio e subisce subito un break. Rischiando di diventare due poco dopo, ma l’azzurro si salva e comincia a carburare, presentandosi anche aggressivo in risposta nel sesto game in cui spreca la bellezza di tre ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fabiotroppoper competere con Federicoall’Atp di. L’azzurro viene eliminato aidi finale dall’argentino padrone di casa, col punteggio di 6-4 6-4. Il padrone di casa avanza in, dove affronterà uno tra Ruud e Coria. In un’ora e trentacinque minuti il taggiasco esce dal campo con tanti rimpianti, visto che ha sprecato tantissime occasioni e non ha giocato il suo miglior tennis. Il primo set, di fatto, ruota tutto nel primo game, doveparte poco concentrato al servizio e subisce subito un break. Rischiando di diventare due poco dopo, ma l’azzurro si salva e comincia a carburare, presentandosi anche aggressivo in risposta nel sesto game in cui spreca la bellezza di tre ...

