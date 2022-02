Assegno unico, tutti i chiarimenti nella nuova circolare Inps (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mancano poche settimane all’esordio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. Finora sono 1,75 milioni le domande arrivate all’Inps per 2,897 milioni di figli. Lo fa sapere l’Istituto che ha pubblicato la circolare n. 23 del 9 febbraio con le istruzioni dettagliate su requisiti, tempi e modalità per chiedere il nuovo beneficio, che riguarda 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli. Assegno unico al via il 1° marzo L’Assegno unico parte a marzo e sarà erogato a domanda e a cadenza mensile. Se si fa domanda entro giugno si ottengono gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mancano poche settimane all’esordio dell’e universale per i figli a carico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. Finora sono 1,75 milioni le domande arrivate all’per 2,897 milioni di figli. Lo fa sapere l’Istituto che ha pubblicato lan. 23 del 9 febbraio con le istruzioni dettagliate su requisiti, tempi e modalità per chiedere il nuovo beneficio, che riguarda 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli.al via il 1° marzo L’parte a marzo e sarà erogato a domanda e a cadenza mensile. Se si fa domanda entro giugno si ottengono gli ...

