Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 10 febbraio 2022

(Di venerdì 11 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 6554 spettatori (26.32% di share) nel primo episodio e 6149 (32.00%) nel secondo episodio; su Canale5 la partita di calcio di Coppa Italia Juventus-Sassuolo ha avuto 5027 spettatori, 20.25% di share. Il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice su Italia1 ha intrattenuto in media 1165 spettatori (5.67%); su Rai2 il film La mossa del pinguino ha totalizzato 659 spettatori (2.76%), mentre il docufilm Caterina Caselli – Una vita, 100 vite su Rai3 ne ha portati a casa 1384 (5.70%). Su Rete4 la puntata del ...

Advertising

occhio_notizie : Doc nelle tue mani 2 conquista il pubblico del giovedì sera?? #ascoltitv #datiauditel - mattobrasil98 : @SpartacusVive @BiologiScienza Dimenticate sempre TUTTI che qualunque malattia porta sempre degli strascichi negli… - Claplaz : RT @Claplaz: Juventus penalizzata nella nuova ripartizione dei diritti tv. Nel 2020-21 Juve era prima negli ascolti tv. Nel 2021-22, inve… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 10 febbraio 2022: Doc nelle tue mani 2 Juventus-Sassuolo Harry Potter Masterchef dati Auditel e… - Claplaz : Juventus penalizzata nella nuova ripartizione dei diritti tv. Nel 2020-21 Juve era prima negli ascolti tv. Nel 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

... che presenta ricavi notevolmente più elevati di RAI e Mediaset, manotevolmente più bassi, ... Quote di mercato e grado di concentrazione sono sicuramenteimportantissimi, ma assunti ad ...... tanto da non avere praticamente rivali in termini di. Anche ieri Canale5 ha dato spazio al ... Di seguito tutti irelativi alla prima serata: Rai Uno: Doc - Nelle Tue Mani 2 ha raccolto 6.Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata ... Nove: Nemico Pubblico ha convinto 297.000 spettatori (1.4%). Ascolti tv giovedì 10 febbraio 2022: access prime time e preserale Rai Uno: I soliti ...Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 6.344.000 spettatori pari al 28.9%. Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus – Sassuolo ha raccolto davanti al video 5.027.000 spettatori pari al 20.2% ...