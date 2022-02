13 febbraio, World Radio Day. Tema dell’edizione 2022: “Yes to radio, yes to trust” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Proclamato nel 2011 dagli stati membri dell’UNESCO e adottato nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale, il 13 febbraio è ormai diventato il World radio Day (WRD). La radio è un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per il futuro della democrazia. Secondo diversi report internazionali, la radio resta in assoluto il mezzo più affidabile e seguito a livello globale. Questa capacità unica di raggiungere un pubblico così ampio significa che la radio è in grado di plasmare l’esperienza della diversità nella società e di fungere da arena in cui tutte le voci possono avere spazio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Proclamato nel 2011 dagli stati membri dell’UNESCO e adottato nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale, il 13è ormai diventato ilDay (WRD). Laè un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per il futuro della democrazia. Secondo diversi report internazionali, laresta in assoluto il mezzo più affidabile e seguito a livello globale. Questa capacità unica di raggiungere un pubblico così ampio significa che laè in grado di plasmare l’esperienza della diversità nella società e di fungere da arena in cui tutte le voci possono avere spazio, ...

Advertising

Italbasket : Ecco i nomi dei 2??4?? Azzurri convocati nella long list dal CT Meo Sacchetti che a febbraio affronteranno in una d… - ViaggiDelmar : Prenotando entro il 15 febbraio una vacanza con Alpitour World, potrai godere di strepitose offerte in grado di far… - sergiodis63 : Da seguire @aborgnino @RaiRadioTechete - Piacenza_Online : A Piacenza Expo due giornate dedicate al futuro e all’innovazione per il pomodoro da industria. Giovedì 17 e venerd… - nightmare_jrock : Il 27 Febbraio 2007,pubblicarono il loro quarto album, The World Ruler e fecero un altro tour di tre mesi in giro per il Giappone. -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio World 13 febbraio, World Radio Day. Tema dell'edizione 2022: 'Yes to radio, yes to trust' Proclamato nel 2011 dagli stati membri dell'UNESCO e adottato nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale, il 13 febbraio è ormai diventato il World Radio Day (WRD). La radio è un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per ...

Ucraina, ultimatum Kiev ai russi: 48 ore per chiarire natura esercitazioni Read More World Covid oggi, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti 11 Febbraio 2022 Il governo olandese intende revocare gran parte delle restrizioni introdotte per contenere il ...

13 febbraio, World Radio Day. Tema dell’edizione 2022: "Yes to radio, yes to trust" Adnkronos Amazon Games convince tutti: Lost Ark è già un successo Il mese di febbraio è particolarmente caldo da questo punto di vista ... più virtuoso di quello precedente lo si era capito qualche mese fa quando New World, MMO ambientato nell’epoca dei ...

Lost Ark è gratis, da oggi, e non vuole fare gli errori di New World Lost Ark sta replicando gli stessi step di New World, un MMO che aveva segnato la prima uscita ... poiché Lost Ark sarà disponibile per tutti gratuitamente dall’11 febbraio (La Gazzetta dello Sport) ...

Proclamato nel 2011 dagli stati membri dell'UNESCO e adottato nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale, il 13è ormai diventato ilRadio Day (WRD). La radio è un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per ...Read MoreCovid oggi, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti 112022 Il governo olandese intende revocare gran parte delle restrizioni introdotte per contenere il ...Il mese di febbraio è particolarmente caldo da questo punto di vista ... più virtuoso di quello precedente lo si era capito qualche mese fa quando New World, MMO ambientato nell’epoca dei ...Lost Ark sta replicando gli stessi step di New World, un MMO che aveva segnato la prima uscita ... poiché Lost Ark sarà disponibile per tutti gratuitamente dall’11 febbraio (La Gazzetta dello Sport) ...