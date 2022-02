ZORRO – THE CHRONICLES si mostra in un Trailer (Di giovedì 10 febbraio 2022) NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione con ZORRO Productions Inc. e Canada Media Fund, sono lieti di svelare il Trailer di ZORRO – The CHRONICLES, un gioco d’azione divertente ed emozionante ispirato al celebre giustiziere mascherato, ricco di avventure per tutta la famiglia. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo SwitchTM a giugno 2022. Nel videogame sarà possibile interpretare il leggendario ZORRO o la sua impavida sorella Ines. Una combinazione perfetta tra combattimenti emozionanti ed esplorazione per scoprire l’universo del gioco e gli altri personaggi principali ispirati alla serie animata su cui si basa tutta la storia. Divertimento e azione, ZORRO – The CHRONICLES è rivolto a tutto il ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 10 febbraio 2022) NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione conProductions Inc. e Canada Media Fund, sono lieti di svelare ildi– The, un gioco d’azione divertente ed emozionante ispirato al celebre giustiziere mascherato, ricco di avventure per tutta la famiglia. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo SwitchTM a giugno 2022. Nel videogame sarà possibile interpretare il leggendarioo la sua impavida sorella Ines. Una combinazione perfetta tra combattimenti emozionanti ed esplorazione per scoprire l’universo del gioco e gli altri personaggi principali ispirati alla serie animata su cui si basa tutta la storia. Divertimento e azione,– Theè rivolto a tutto il ...

